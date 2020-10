Valentino Rossi, (41 anos) irá disputar a sua 26ª temporada no campeonato do mundo em 2021. Isto, passou de um rumor a comunicado oficial desde o GP da Catalunha. Mas as contradições em torno da estrela do MotoGP não são poucas. Sol, lua e… o que mais poderá vir… as interrogações sobre o seu futuro