Achámos interessante e útil fazer uma análise detalhada da extraordinária sessão de Treino Livre 3 de Miguel Oliveira, que o qualificou automaticamente para a Q2 daqui a pouco

Por simplicidade, comparamos apenas com o mais rápido Fábio Quartararo e vemos que ambos tiveram voltas canceladas por exceder os limites da pista, Quartararo muito cedo, logo à sua sétima passagem, quando fizera apenas um 1:34.700 e depois no final da sessão, quando provavelmente se estava a esforçar demais e já cansado ou com os pneus, slicks macios, nas últimas.

Miguel Oliveira também viu tempos cancelados várias vezes, notavelmente a sua 17ª volta da terceira saída para a pista que o colocaria em quinto, com um 1:32.916, se não tivesse sido eliminada por pisar os limites da pista, nomeadamente a linha verde no quarto setor.

Aliás este quarto setor (salientado a laranja!) era onde Miguel era mesmo mais rápido que o líder da sessão, como se pode ver na comparação das voltas rápidas de ambos. Fábio Quartararo ficou à frente da sessão com 1:32.319, Miguel Oliveira acabou a seguir com um 1:32.449 feito mesmo na sua última volta, mas é notável reparar que no quarto setor da pista era o piloto mais rápido, com 24,363 contra 2,395 de Quartararo, ou seja cerca de 30 milésimas mais rápido que o francês nesse setor da pista.

A KTM de Oliveira também atingia uma velocidade mais elevada que Quartararo, com 313,5 contra 310,6 da Yamaha do Francês, mas o pouco significado disso pode ser depreendido da tabela de velocidades máximas ter sido liderada por Crutchlow com 319,6 Km/h, igual à velocidade de Pol Espargaró na KTM Factory.

Contra isto, a velocidade de Miguel Oliveira era apenas a 12º mais elevada, mas a sequência dos tempos mostra a aproximação metódica que todos já reconhecem a Oliveira, preparando os setores antes de um ataque que o sobe imediatamente 14 posições, de 19º para 5º, e depois melhorando isso ainda mais para um segundo lugar na sessão.

Para ele, para a KTM, para a Tech3, para Portugal… para a história!