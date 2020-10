O Treino Livre 2 das MotoGP começou finalmente com pista seca, e com Jack Miller de novo a liderar a meio, sobre Mir, Zarco e Lecuona, mas Miller a voltar ao topo após uma sessão cheia de quedas

Poucos minutos depois Bagnaia vinha para terceiro e Alex Márquez saltava de oitavo para quinto, quando Johann Zarco teve um problema técnico na sua Ducati, que aparentemente avariou debaixo da ponte da Dunlop…

De repente, a 16 minutos do final, Miguel Oliveira aparece em segundo com Lecuona terceiro, a mostrar as KTM Tech3 a funcionar perfeitamente nas condições ainda húmidas…



Porém, logo a seguir, uma carga de Nakagami trazia o Japonês da Honda para a frente seguido de Alex Rins, à medida que os pilotos ganhavam confiança na pista.

Oliveira, entretanto, estava em luta com Mir pela quinta posição, mas também Stefan Bradl se vem imiscuir na Honda, com Aleix Éspargaro a cair na curva três subitamente, logo seguido do mais rápido da manhã Bradely Smith, acabando Miller por voltar à liderança com 1:34.133.

MotoGP, TL2, Top 10

143J. Miller1:34.133212M. Viñales+0,367330T. Nakagami+0,72445J. Zarco+0,819546V. Rossi+0,87969D. Petrucci+0,921735C. Crutchlow+0,008873A. Marquez+0,204921F. Morbidelli+0,2361044P. Espargaró+0,241