O tempo chuvoso afetou todo o desenrolar dos treinos em Le Mans, impedindo os pilotos de afinar as motos nas melhores condições, e Miguel Oliveira não foi exceção

Enquanto ontem o TL1 da manhã decorreu em condições húmidas, o circuito de Le Mans estava a secar no decorrer do TL2 ao princípio da tarde, o que fez com que os tempos por volta caíssem significativamente para todo o plantel de MotoGP, mas ao mesmo tempo tornou as condições ainda mais traiçoeiras.

Oliveira esteve bem na luta, concluindo o difícil dia de abertura no 14º lugar da geral, depois de se ter adaptado às respetivas condições.

O espanhol Iker Lecuona também mostrou um forte ritmo na etapa inicial do segundo treino e acabou por ficar a apenas 0,353 segundos do seu companheiro de equipa em 16º.

Ambos os pilotos da KTM Red Bull Tech3 pretendem melhorar no TL3 de hoje, para dar o salto para a Q2.

Miguel tinha chegado a andar em segundo na sessão e acabou por comentar:

“Hoje foi um dia estranho, com pouco tempo seco, mas fizemos o nosso plano à tarde para nos adaptarmos rapidamente à situação e conseguimos fazer algumas voltas no seco. Senti-me bem com a mota, por isso esperamos que possamos ter uma sessão seca amanhã e qualificar-nos diretamente para o Q2.”