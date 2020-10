A chegada da chuva momentos antes da partida nas MotoGP veio mudar tudo com vários pilotos na grelha, incluindo o líder do mundial Fábio Quartararo e também Miguel Oliveira a nunca terem corrido numa moto GP no molhado, visto que não chove desde 2018 no Mundial.

Como tal, a corrida começou sob chuva, com desastre para Valentino Rossi a cair logo na Chicane da Dunlop e a atrapalhar Mir e Viñales, que ficou em último.

Com Miller a liderar sobre Quartararo, e a corrida reduzida para 26 voltas, e Miguel Oliveira Prudente em 17º, as Ducati estavam em grande vantagem com Miller primeiro e depois Petrucci seguido de Dovizioso à frente.

Oliveira começou a recuperar, ultrapassando Quartararo para chegar a 9º à 5ª volta e a 8º a seguir, com Márquez o mais rápido em pista!

MotoGP, Top 10 a 8 voltas