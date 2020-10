Com o traçado do Bugatti a oferecer de repente melhores condições a meio da sessão, os últimos segundos alteraram radicalmente o topo da tabela, deixando Smith o mais rápido na moto de Noale

Danilo Petrucci saltou para o comando da tabela a um quarto de hora do final seguido em encurta ordem por Franco Morbidelli, Viñales e Bagnaia já com o líder anterior Miller a baixar para quinto, seguido por Dovizioso e Espargaró todos já a ter liderado brevemente a acção, com Oliveira na box, e o seu tempo gradualmente a cair para o 18º.

A nove minutos do final, Miguel regressava à pista, começando por fazer o 14º tempo, quando era agora Morbidelli a liderar com 1:44.816, mas Jack Miller a voltar de novo ao comando com Dovizioso e Espargaró a fazerem de novo intermédios referenciais.

Oliveira não encontrara o que procurava e depois de descer até 16º regressara à boxe, e a três minutos do fim era Maverick Viñales a liderar sobre Jack Miller e Dovizioso.

Porém, nos últimos segundos, surpresa total com Dovizioso a saltar para a frente mas Bradley Smith a acabar mais rápido, mostrando muita confiança na Aprilia para fazer um tempo de 1:43.804 e Petrucci ainda a saltar para segundo à bandeira!