Le Mans volta a ser uma batalha entre o herói caseiro Quartararo, e Mir, o homem que parece numa missão em luta pelo título de 2020.

A caminho do GP da Catalunha, quatro pontos cobriam quatro pilotos. No entanto, à medida que avançamos para Le Mans, quatro pontos é agora metade da diferença do primeiro para o segundo, e essa diferença dá vantagem ao herói da casa Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT).

O francês venceu em Barcelona para voltar a estar no topo, apostando novamente nas suas chances no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020.

No entanto, nas últimas voltas, esteve perto de perder, graças a mais um ataque tardio da Suzuki Ecstar, e desta vez, foram dois os pilotos: Joan Mir e Alex Rins ficaram perto, em segundo e terceiro, e reduziram a vantagem de Quartararo, pelo que o cenário em Le Mans está agora preparado para um confronto de pilotos no seu segundo ano na classe, com Quartararo em 108 pontos e Mir em 100.

Para ‘El Diablo’, há pressão por jogar em casa, mas também alguma alegria e motivação extra, e ele terá de equilibrar isso ao mesmo tempo que o interminável vai-vem do Campeonato.

Le Mans tem sido em muitas ocasiões um local domado na perfeição pela Yamaha, no entanto, pelo que os presságios são bons para Quartararo sair ao ataque e ganhar em casa. Poderá ele tornar-se no primeiro francês a pisar o primeiro degrau do pódio em Le Mans na classe rainha e aumentar a sua vantagem? Não há melhor maneira de entrar na sua corrida em casa do que vindo de uma vitória, mas há mais em jogo para Quartararo no GP de França do que simplesmente glória caseira. Outra vitória agora estenderia essa vantagem a um pouco de espaço para respirar, e seria um sério tiro de aviso para os seus rivais, tudo enquanto ouvia o toque da Marselhesa no pódio de Le Mans.