­Na próxima quarta-feira, para além dos pilotos de testes das equipas de MotoGP, 13 pilotos regulares, incluindo­ Valentino Rossi, vão aproveitar para conhecer a pista de Portimão e MotoGP em motos superbike antes do final da temporada.

Como amplamente divulgado, de 20 a 22 de Novembro, o Autódromo Internacional do Algarve em Portimão será palco de uma prova de MotoGP a encerrar o Mundial.

Para ajudar os pilotos a familiarizarem-se com o novo traçado, a IRTA e a Dorna estão a organizar um teste nos dias 7 e 8 de Outubro.

Embora inicialmente apenas os pilotos de testes dos seis fabricantes fossem estar presentes, como em Agosto de 2019 no recém-construído KymiRing na Finlândia, a lista de participantes tornou-se gradualmente muito mais extensa.

Além dos pilotos de testes de MotoGP, os pilotos regulares também podem participar no teste, mas apenas em motos de Superbike. Uma vez que os treinos para o GP de Le Mans começam a 9 de outubro (sexta-feira), os pilotos regulares só estarão presentes esta quarta-feira.

O teste de MotoGP destina-se também a fornecer dados às fábricas para o GP de Portugal e dar à Michelin a oportunidade de experimentar pneus adequados para o Grande Prémio.

Jorge Lorenzo estará de volta com uma Yamaha YZR-M1 de fábrica pela primeira vez desde Fevereiro em Sepang. Os pilotos de testes registados incluem ainda Michele Pirro (Ducati), Dani Pedrosa (KTM) e Stefan Bradl (Honda).

Valentino Rossi inicialmente só queria explorar o Autódromo Internacional do Algarve como parte do seu próprio “dia de pista” com a sua VR46 Riders Academy, mas agora a estrela da Yamaha de 41 anos também aparece na lista de participantes. O seu colega de marca e líder do Mundial, Fabio Quartararo, entre outros, não está incluído.

Lista de inscritos para teste de MotoGP em Portimão

Pilotos de testes pelas marcas:

Aprilia: Bradley Smith, Lorenzo Savadori

Ducati: Michele Pirro

Honda: Stefan Bradl

KTM: Dani Pedrosa

Suzuki: Sylvain Guintoli

Yamaha: Jorge Lorenzo

Pilotos regulares:

Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing)

Francesco Bagnaia (Ducati Pramac)

Andrea Dovizioso (Ducati Team)

Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory Racing)

Alex Márquez (Honda Repsol Team)

Jack Miller (Ducati Pramac)

Joan Mir (Suzuki Ecstar)

Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu)

Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech 3)

Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy)

Maverick Viñales Yamaha Monster Energy)

Johann Zarco (Ducati Esponsorama)