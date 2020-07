Em 2019, Miguel Oliveira só conseguiu o mesmo material que Pol Espargaró para o Grande Prémio da Áustria, em Spielberg, em Agosto. O resultado foi imediato, com o melhor resultado de 8º na casa da KTM.

Agora, o piloto de Almada vai estar em pé de igualdade desde o início. A KTM já revelou que quaisquer atualizações serão atribuídas em 2020 de acordo com o lugar de cada piloto na classificação, e não pelo estatuto de fábrica da equipa principal.

Na KTM Red Bull, Pol Espargaró e Brad Binder ainda são a Equipa de Fábrica em 2020, enquanto Miguel Oliveira, que averbou o melhor tempo das motos da marca em Misano a 24 de Junho passado e Iker Lecuona continuam na equipa Tech3.

Poré, segundo a KTM, já em 2020, não será feita qualquer distinção entre a fábrica e a equipas cliente Tech3. Isto já era evidente até nos treinos de inverno: o mais recente chassis RC16 só foi utilizado no Qatar por Pol Espargaró e Oliveira. O rookie Binder, apesar de ser da equipa de fábrica, só o conseguiu em Junho, em Misano.

“Se não tivermos melhorias tecnológicas para todos os pilotos ao mesmo tempo, vamos preferir os pilotos que estão à frente na tabela do Campeonato do Mundo na temporada de 2020”, confirmou o diretor de competição da KTM, Mike Leitner.

Após quatro anos, Pol Espargaró separa-se da KTM no final da época, Miguel Oliveira assume o seu lugar na equipa de fábrica, e na Red Bull Tech3 vai andar o sexto classificado no campeonato do mundo Danilo Petrucci, em vez de Oliveira.

O vencedor de Mugello em 2019 concordou com este acordo, porque a KTM não vai favorecer uma equipa em 2021, mas fornecerá prioritariamente aos pilotos mais bem colocados quaisquer novas peças de desenvolvimento.

Hervé Poncharal da Tech 3 já se declarou contente com este desenvolvimento, dizendo que, com Oliveira agora recuperado a 100%, saíram de Misano convencidos de que terão uma boa época.