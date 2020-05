Que é como quem diz, Prontos para correr. A KTM fez justiça ao seu popular slogan no teste de MotoGP de hoje em Spielberg com Pol Espargaró e Dani Pedrosa.

Aqueles que testemunharam o primeiro teste de MotoGP em três meses hoje, no Red Bull Ring, viram o piloto de testes Dani Pedrosa, depois de sair do carro alugado às 8 da manhã, furar a regra de utilizar máscara para discutir o programa de testes com o diretor de corrida da KTM, Mike Leitner, que foi o chefe da tripulação de Pedrosa durante onze anos na Honda, mas manter-se a três metros de distância.

Pol Espargaró andou pelo paddock sem máscara e de bom humor, mas uma vez na boxe, todos os regulamentos de higiene e regras de distância foram cumpridos.

A Red Bull KTM é composta por membros de 17 países. O gestor de peças sobressalentes está retido devido às proibições de viagens e aos regulamentos de quarentena nas Filipinas, e o estreante Brad Binder não veio à Europa a tempo da sua nativa África do Sul e teve de falhar o teste em Spielberg.

Em várias conferências durante a paralisação, os membros da aliança de fabricantes MSMA concordaram em homologar todas as motos de 2020 para 2021, e em conceder às “equipas de concessão” para esta temporada seis motores em vez de nove e às equipas vencedoras (Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati) quatro em vez de sete motores.

Além disso, as recém-chegadas Aprilia e KTM (sem lugares no pódio na temporada de 2019) estão autorizadas a desenvolver os seus motores e aerodinâmica até 29 de Junho por falta de pontos de concessão (três por uma vitória, dois por um segundo lugar e um por um terceiro lugar). Os outros fabricantes tiveram de congelar o desenvolvimento do motor para 2020 já no GP do Qatar (8 de Março).

“Preferia que todos os fabricantes tivessem parado o desenvolvimento em Março”, disse Mike Leitner. “Como o departamento de corridas esteve fechado durante algumas semanas a partir de meados de Março de qualquer maneira e depois não podia trabalhar em pleno funcionamento devido às regras de distanciamento, não houve muito tempo para novos desenvolvimentos.”

Não foi desperdiçado tempo na KTM durante a manhã de ontem, embora a temperatura fosse de apenas 12 graus às 9:00 da manhã. Às 9:29, uma das MotoGP de Pol Espargaró rugiu pela primeira vez nas boxes. Das 9:36 às 9:54, o espanhol fez a sua primeira sessão, depois Dani Pedrosa andou na pista durante 16 minutos a partir das 9:54. Das 10:08 às 10:24, Pol Espargaró voltou a sair antes de voltar à pista pela primeira vez às 10:49 na companhia do piloto de testes Dani Pedrosa. À tarde, Pol Espargaró experimentou alguns novos componentes, novas configurações electrónicas e novas peças de suspensão da WP foram também experimentadas.

Céu azul, sol e 18 graus ambientes prevaleceram durante todo o dia em Spielberg ontem, mas a chuva e uma máxima de 15 graus são esperadas para hoje, quinta-feira, na região.

Já o diretor desportivo da KTM, Pit Beirer, ficou emocionado quando Pol Espargaró e Dani Pedrosa rodaram hoje no Red Bull Ring.

Normalmente, os pilotos de MotoGP gostam de esperar até às 11:00 ou às 11:30 em dia de teste até que as temperaturas do asfalto correspondam às suas expectativas. Especialmente se ainda estiverem 12 graus em Spielberg às 9:00 da manhã. Mas sob o sol glorioso, o décimo primeiro Campeonato do Mundo do ano passado, Pol Espargaró, não quis esperar muito e saiu da boxe com a sua KTM RC16 Red Bull às 9:00 em ponto. O piloto dani Pedrosa (33) não deu tempo desnecessário antes do seu foguetão V4 de 280 cv de 1000cc.

“Neste dia, esqueçeram-se de medir a temperatura do asfalto”, exultou o diretor de de competição da KTM, Pit Beirer, que se lembrou do entusiasmo e alívio de regressar à pista, após o intervalo de 86 dias no MotoGP desde o teste do Circuito de Losail em Doha, no Qatar entre 22 e 24 de Fevereiro.

O antigo vice-campeão de motocross de 250cc desfrutou do ruído dos motores após quase três meses de abstinência. E acrescentou: “Ouvir este som novamente é muito melhor do que estudar estatísticas de coronavírus durante dias a fim.”