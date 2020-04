Embora os seus planos para regressar à grelha de MotoGP em Barcelona tenham sido até agora frustrados pela pausa indefinida nas corridas, Jorge Lorenzo deu a entender que a participar em 2020, não seria necessariamente num único wildcard, mas que poderia alinhar em mais que uma prova.

O multi-Campeão, agora piloto de testes da Yamaha, gostaria de correr em Misano, onde já foi muito rápido, e também em Motegi. As suas hipóteses para ambos são altas considerando que o evento de Misano antecede um teste de um dia, enquanto Motegi, sendo no Japão, é, naturalmente, o evento de casa da Yamaha.

Noutro registo, Dani Pedrosa deu uma ideia dos pensamentos dos seus antigos rivais de MotoGP, revelando que Valentino Rossi não corre porque “gosta” mas porque está ansioso por ganhar a todo o custo. Também descreve o seu mais recente companheiro de equipa Marc Márquez como um talento ‘especial’, enquanto Casey Stoner para ele era um ‘animal’, que podia ser rápido em qualquer circuito.

Embora Carmelo Ezpeleta tenha rejeitado a ideia de combinar provas de MotoGP e SBK para completar os dois campeonatos este ano, Genesio Bevilacqua, chefe e dono da equipa campeões mundiais de 2011 Althea Racing, considera que é a única forma de manter as SBK a funcionar até que as restrições sejam facilitadas, duvidando que se cheguem a realizar corridas do Campeonato de outro modo.

Segundo o manager de Jack Miller, Aki Ajo, o australiano continua a ser um agente livre para a temporada de MotoGP de 2021, e irá falar com várias equipas, mas acrescenta que a sua escolha preferida é permanecer na Ducati. O atleta de 25 anos está neste momento a competir com a equipa de satélite Ducati Pramac Racing e deixou claro que está interessado num lugar da equipa de fábrica da Ducati em 2021, mas pode estar disposto a dar uma vista de olhos a outras oportunidades se não conseguir uma promoção.