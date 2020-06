À falta de treinos oficiais e com tudo ainda meio parado na Europa, são muitos os pilotos de MotoGP que têm estado a aproveitar qualquer Track day ou abertura de pistas locais para treinar, nem que seja numa moto de estrada.

É o caso com Johann Zarco, que rumou à Catalunha com uma Ducati Panigale de estrada para mais algumas voltas de treino.

Porém, o Francês não foi o único, pois outras estrelas de Grande Prémio estão no Circuito de Barcelona-Catalunha hoje quinta-feira, dia 18 de Junho, a tentar obter o máximo de rodagem para “desenferrujar” antes do começo da época.

O duplo campeão do mundo de Moto2 Zarco está acompanhado por Xavi Vierge, da Petronas Sprinta Racing, com os pilotos de Moto3 Raul Fernandez da KTM Red Bull Ajo e Sergio Garcia da Estrella Galicia 0,0 também a colocarem a borracha no asfalto em Barcelona, como preparativo para o arranque da temporada que será em Jerez daqui a um mês.