A equipa Suzuki Ecstar e a Suzuki Racing Company acabam de anunciar que Joan Mir permanecerá em cores azuis para as temporadas de 2021 e 2022. A notícia da renovação do seu contrato surge pouco depois da de Alex Rins, que também estará na equipa até 2022. O emparelhamento proporciona uma unidade sólida e competitiva para a Suzuki, com um olhar no futuro e a apontar alto em termos de resultados.

Joan Mir estreou-se em MotoGP com a equipa Suzuki Ecstar em 2019, depois de uma temporada de Moto3 de grande sucesso em 2017, que o viu sagrar-se campeão. O jovem de 22 anos, oriundo de Palma de Maiorca, ascendeu rapidamente no início da carreira e mostrou-se um aprendiz rápido ao fazer a sua estreia no ‘top’. Com a nova equipa, garantiu o 8.º lugar na sua corrida inaugural com as cores da Suzuki, tendo conseguido mais nove Top 10 em 2019, apesar de uma lesão a meio da temporada.

Uma vez totalmente recuperado, Joan conseguiu um impressionante 5º lugar em Phillip Island na temporada passada, e nos testes de pré-temporada de 2020 mostrou uma forma e ritmo fantásticos com a última geração da GSX-RR.

A situação atual em torno da crise Covid-19 torna o ambiente estranho tanto para a equipa como para o piloto neste momento, com tanta incerteza no ar. No entanto, esta novidade prova a confiança que a Suzuki Ecstar tem no seu jovem piloto.

Davide Brivio: “Estamos muito contentes por termos chegado a um acordo com a Joan Mir e tê-lo na nossa formação para os próximos dois anos. Consideramos Joan um piloto muito talentoso e é importante continuar-mos juntos para tirar o máximo partido do que construímos até agora e tentar melhorar ainda mais. Estamos também felizes por ter uma equipa jovem com dois pilotos muito fortes, como o Alex e o Joan, que sempre foi o nosso verdadeiro alvo. Isto permite-nos olhar para o futuro com confiança.”

Joan Mir: “Estou extremamente feliz por assinar com a Suzuki por mais dois anos, renovar é a melhor coisa que pode acontecer e é um sonho tornado realidade novamente! É muito importante para mim continuar porque agora tenho mais tempo para aprender e mais tempo para mostrar o meu potencial. Dois anos podem passar rapidamente, mas estou pronto para chegar a um nível mais alto, e estamos a trabalhar todos os dias para que isso aconteça. Também estou muito contente a nível pessoal porque tenho uma equipa muito boa à minha volta. Quero agradecer a todos na Suzuki pela confiança em mim, e vamos ver se consigo os resultados de que somos capazes.”