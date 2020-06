O ex-piloto de Moto3 Jakub Kornfeil, que tinha desistido o ano passado, vai substituir Bradley Smith no seio da WithU Motorsport para o Campeonato do Mundo de MotoE de 2020, depois de Smith ter sido confirmado pela Aprilia como substituto de Andrea Iannone nas duas primeiras rondas do Mundial de MotoGP, e provavelmente pelo resto da época se a suspensão do Italiano de mantiver.

Kornfeil junta-se ao Mundial de MotoE depois de uma década de experiência no Mundial de. Desde a sua estreia em 2009, disputou um total de 182 Grandes Prémios e conquistou 5 pódios e uma pole position em Moto3.

Na época passada chegou a estar numa posição de liderança e ficou em 14º lugar. Kornfeil vai ainda reunir com Johan Stigefelt e Razlan Razali, depois de duas temporadas ao seu lado na SIC Racing Team do Circuito de Sepang.

Após 5 pódios em Grande Prémio, o Checo anunciou a sua demissão no final da temporada de 2019, mas Kornfeil, a par do resto da grelha de MotoE, vai agora estrear-se no sul de Espanha, com duas corridas ao longo de uma semana: uma no domingo no GP de Espanha, a outra uma semana depois no GP da Andalucia no mesmo local.

Matteo Ballarin, Direto da equipa, comentou:

“Este é definitivamente um ano muito estranho para todos em muitos aspetos: A WithU Motorsport vai começar a temporada com um novo piloto. Damos as boas-vindas ao Jakub Kornfeil, um piloto com muita experiência no Campeonato do Mundo de Moto3 e em quem confiamos para ter grandes resultados no MotoE. Temos um grande apoio dos nossos parceiros na República Checa e espero que possamos ter um grande ano juntos.”

” O Jakub vai entrar na primeira corrida em Jerez com poucas voltas andadas com uma motoE, mas é uma competição muito jovem onde ainda não há muitos pilotos a correr.”

“Estamos confiantes numa grande temporada. No ano passado vimos como aqueles que pareciam mais fortes no início do ano não foram os campeões no final, o que também poderia acontecer em 2020. Enfrentamos um calendário muito ocupado, com corridas consecutivas no mesmo circuito, 7 corridas em 3 pistas e terminamos a temporada em Le Mans em vez de Valência. Também temos tripulações reduzidas a apenas duas pessoas. Faremos o nosso melhor para ter sucesso.”

“Em relação ao Bradley Smith, estou triste por um lado, porque gostaria que ele voltasse a lutar por grandes resultados no MotoE. Mas, por outro lado, estou muito feliz por ele, tem uma grande oportunidade no MotoGP e espero que consiga grandes resultados e que o celebremos juntos.”

Jakub Kornfeil, novo piloto da WithU Motorsport, disse ao assinar o contrato:

“Não tenho palavras para descrever o que sinto neste momento. Quero agradecer à equipa da WithU Motorsport pela oportunidade que me estão a dar; Para ser franco, não esperava nada assim neste momento do ano. Já trabalhei com alguns membros da equipa no passado e estou muito entusiasmado por voltar a encontrar-me com eles e fazer parte de uma família tão grande, com grandes pilotos em todas as classes. Estou pronto para este novo desafio e darei o meu melhor.”

“O meu primeiro contacto com a MotoE será em Jerez durante a semana do GP de Espanha, por isso vou ter de me adaptar rapidamente a uma moto e classe completamente novas. A partir de agora, vou treinar com motos grandes para me habituar ao tamanho e peso semelhantes. O meu objetivo para 2020 é dar passos em frente dia-a-dia e andar mais depressa sempre que sair para a pista. Vou trabalhar arduamente para alcançar todas as expectativas e desfrutar desta grande oportunidade.”