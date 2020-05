Michele Pirro, Enea Bastianini, Nico Bulega, Matteo Ferrari e muitos outros fizeram um regresso bem-vindo à ação de motociclismo no traçado do Adriático.

O Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli reabriu as portas pela primeira vez desde que o surto de Covid-19 começou, com Michele Pirro (Ducati Team), Enea Bastianini (Italtrans Racing), Nicolo Bulega (Federal Oil Gresini), e ainda o vencedor da Copa FIM MotoE, Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) e outros pilotos italianos que rodaram algumas voltas no circuito da Riviera di Rimini.

No total, 13 pilotos de todas as classes do motociclismo de velocidade rumaram a Misano numa gama de máquinas variada, à medida que a Itália começa a relaxar as suas leis de bloqueio, o que inclui permitir que atletas profissionais treinem diariamente.

Foi um dia emocionante para todos, com outros nomes conhecidos como o piloto de testes da Aprilia Gresini, Lorenzo Savadori, e o veterano do Campeonato do Mundo, Mattia Pasini.

Pirro com as devidas precauções

O uso de máscaras faciais, produtos sanitários e distanciamento social foi primordial ao longo do dia em Misano, que viu os pilotos aderir com entusiasmo ao novo recomeço.

Este Domingo volta a ver Misano em ação, mas desta vez será de forma virtual, uma vez que o Grande Prémio Virtual 4 se realiza, com as MotoE o MotoGP a juntar-se pelas 14:00 h de Portugal neste dia 17 de Maio.