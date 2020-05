Marc e Alex Márquez conseguiram voltar a andar de moto de MX pela primeira vez em mais de dois meses esta semana.

À medida que o mundo começa a reabrir após o esforço global de confinamento, Marc Márquez e Alex Márquez, da equipa da Honda Repsol, conseguiram fazer a transição para a forma como normalmente treinavam e treinar no circuito de motocross El Bosquets perto de sua casa.

Seguindo todas as orientações e recomendações de segurança do governo e especialistas em saúde, os dois pilotos de Cervera voltaram a andar de moto ao ar livre sem restrições.

Agora, depois de não andar de moto desde 11 de Março, a dupla conseguiu reiniciar os seus motores e desfrutar da sensação que só a condução pode dar no Circuito da localidade de Ponts, esta terça-feira, 19 de Maio.

Encantados por experimentarem esta sensação mais uma vez, Marc e Alex continuarão a expandir o programa de treino e melhorar a sua forma de acordo com os conselhos do governo enquanto aguardam ansiosamente o regresso do Campeonato do Mundo de MotoGP ao lado de toda a Equipa Honda Repsol.

Marc declarou-se contente por poder treinar

Marc Márquez: “Depois de dois meses, francamente, foi um pouco estranho no início estar de volta à moto para as primeiras voltas. Mas logo me senti melhor quando todos os músculos e a mente começaram a lembrar-se de tudo novamente. Foi muito bom poder voltar a andar de moto, esta é uma sensação que não se pode encontrar em mais lado nenhum. Passo a passo estamos cada vez mais perto da vida normal e este é o ponto mais importante”.

Alex Márquez: “É ótimo poder voltar a um treino mais normal e foi um verdadeiro prazer estar de volta a um circuito de motocross. Quando algo assim é a nossa paixão, algo de que gostamos muito, e precisamos da moto na nossa vida, andar de moto é muito especial. Pelo menos durante um pouco, parecia que tudo estava normal. Infelizmente, o mundo ainda não voltou ao normal e nós, como pilotos, assim como todos os outros, temos de continuar a adaptar-nos e a dar o nosso melhor nesta situação. Espero que possamos ter mais dias como hoje.”