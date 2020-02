MotoGP 2020: Impressões do Teste de Sepang de Miguel Oliveira Oliveira fez comentários otimistas, ressalvando a sua condição física ainda longe do ideal desporto MotoSport desporto/motogp-2020-impressoes-do-teste-de-sepang-de-_5e3d4acfc935e512939c4461





Miguel Oliveira comentou há minutos a sua participação e considerou o começo dos testes em Sepang positivo, reconhecendo que ainda não está 100% fisicamente, mas falou também do muito trabalho a realizar antes da primeira corrida no Qatar:

“Foi um primeiro dia de testes oficiais positivo, com alguns contratempos, mas conseguimos terminar o dia com boas sensações na moto… Neste momento, não tenho o meu ombro a 100% fisicamente, ainda me causa dores nas travagens fortes para a direita.”

“Sabíamos que eu não ia chegar aqui a 100 a nível físico mas estou otimista que possa chegar, isso, sim, ao Qatar com resistência suficiente para fazer toda a corrida sem problema, isso é primeiramente o objetivo…”

“Para já testámos muitas coisas, temos testado estes dias todos muitos componentes para fazer a filtragem do que são os componentes que iremos usar no início da temporada, portanto esse é o nosso foco agora.”

“Espero que tenhamos ainda tempo para testar alguma afinação para torar o máximo de performance da moto possível a fazer um tempo por volta decente, que para já não foi a nossa prioridade…”