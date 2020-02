MotoGP 2020: Hyundai reforça apoio a Miguel Oliveira O piloto é embaixador da marca desde 2018 desporto MotoSport desporto/motogp-2020-hyundai-reforca-apoio-a-miguel_5e38278bb34dee12adb39d7e





A Hyundai Portugal acaba de anunciar que vai entrar em 2020 com uma relação ainda mais estreita com o jovem piloto português de MotoGP, Miguel Oliveira, embaixador da marca desde 2018.

Para além da parceria existente entre ambos, que vê Miguel conduzir carros da marca e demonstrá-los tomando o volante em ocasiões selecionadas, Miguel Oliveira, que se prepara para encetar a sua segunda época em MotoGP com a KTM Tech3, conta agora também com o patrocínio da Hyundai dentro de pista e irá exibir a marca sul-coreana no seu equipamento oficial, com a presença do logótipo Hyundai no seu capacete.