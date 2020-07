A notícia não é surpresa, mas esperava-se a confirmação antes do reatar da competição em Jerez este fim de semana.

Espargaró tem estado nas últimas épocas com a KTM Red Bull, a desenvolver a RC16, papel que passará em 2021 para Miguel Oliveira.

Quando a KTM anunciou a sua formação em 2021, em Junho, a notável omissão entre os seus quatro pilotos foi Espargaró, indicando o fim da relação de quatro anos entre Espargaró e a fábrica austríaca. Agora, os rumores foram finalmente confirmados com o comunicado de imprensa da HRC na manhã desta segunda-feira a dizer o seguinte:

“A Honda Racing Corporation tem o prazer de anunciar a assinatura de Pol Espargaró”, lê-se no comunicado. O antigo campeão do mundo de Moto2 vai juntar-se à Equipa Honda Repsol com um contrato de dois anos. Irá juntar-se ao oito-vezes campeão do mundo Marc Márquez a bordo da Honda RC213V. Espargaró é um dos pilotos mais experientes da grelha, tendo disputado o Campeonato do Mundo desde 2006 e com 104 Grandes Prémios da classe disputados.”