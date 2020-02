MotoGP 2020: Honda Repsol apresenta-se amanhã Veja as cores de Marc e Alex Márquez para a nova temporada desporto MotoSport desporto/motogp-2020-honda-repsol-apresenta-se-amanha_5e382ea591833112879961cb





A Honda Repsol, atual campeã mundial, está pronta para apresentar as RC213V 2020 da equipa ao vivo e a cores amanhã, 4 de Fevereiro, pelas 10:30.

A equipa Honda Repsol de Marc e Alex Márquez acaba de confirmar que vai apresentar a formação inédita, de 2 irmãos na MotoGP na mesma formação, n uma cerimónia em grande em Jacarta, na Indonésia, e podemos assistir à apresentação ao vivo no Twitter já amanhã.

Não percam a ocasião de ver o oito-vezes Campeão do Mundo Marc Márquez e o Campeão do Mundo de Moto2 de 2019 Alex Márquez levantar as coberturas das suas máquinas de 2020 com a renovada imagem da HRC e da Repsol… a época está cada vez mais próxima!