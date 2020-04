A Honda apresentou o novo Virtual Motorsports Land, um novo site e canais sociais com vídeos, jogos e uma área patrimonial para entreter todos os fãs da marca da asa dourada.

Hoje assinala-se um dia especial para a Honda, com a marca Japonesa a lançar o seu novo website e dois novos canais sociais através do Facebook e Instagram: o Virtual Motorsports Land. Esta nova iniciativa oferece aos milhares de fãs da Honda em todo o mundo a oportunidade de se manterem entretidos com vídeos, jogos e uma área patrimonial, enquanto cumprem o tão importante isolamento e ficam em casa durante a crise COVID-19.

O site cobre tudo, desde MotoGP até SBK, oferecendo mesmo alguma diversão para aqueles que desfrutam de ação de quatro rodas, bem como de duas. Além disso, as suas novas contas de Facebook e Instagram valerão definitivamente a pena seguir, uma vez que oferecem aos fãs uma visão real das atividades de corrida da Honda e ajudam a manter bem viva a paixão pelo motociclismo durante este período difícil.

Uma vez no site, quem for para a Zona dos Fãs, vai ouvir o atual campeão do mundo de MotoGP Marc Márquez e o campeão do mundo de Moto2 Alex Márquez, ambos da Honda Repsol, a explicar em detalhe como estão a lutar contra o tédio enquanto ficam em casa.

A Racing Zone permitirá aos fãs obter a sua dose de informação sobre as corridas com todas as mais recentes novidades oficiais de eSport e do Motorsport em geral no site em direto à medida que acontecem. Além disso, também se pode ir para a Zona do Património para uma viagem pela memória e uma lição sobre a ilustre história da Honda.