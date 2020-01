MotoGP, 2020: Homem da IRTA vítima de acidente fatal McLaren pensara que o rastilho se tinha apagado e este deflagrou subitamente, ferindo-o mortalmente desporto MotoSport desporto/motogp-2020-homem-da-irta-vitima-de-acidente-_5e0e059619454c1c0d2d3ef0





Um estranhíssimo acidente vitimou Gary McLaren, um dos técnicos da IRTA, a entidade que zela pela segurança e organização da MotoGP juntamente com a DORNA mesmo no final do ano.

O britânico de 50 anos estava a fazer a passagem de ano com a noiva em Pattaya, na Tailândia e uma enorme carga de fogo-de-artifício explodiu fatalmente quando ele se debruçava sobre ela, causando-lhe ferimentos mortais, apesar das melhores tentativas dos médicos locais.

McLaren, um especialista de análise de dados, tinha trabalhado para a equipa Suzuki 11 anos antes de se juntar à IRTA há um par de épocas atrás… a notícia causou consternação geral no meio das corridas, como é óbvio, e só podemos juntar-nos ao pesar geral e dizer DEP…