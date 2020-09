Hervé Poncharal, dono da KTM Red Bull Tech3, elogia os pilotos da KTM Brad Binder e Miguel Oliveira, que vão lutar juntos pelos pontos do Campeonato do Mundo pela equipa austríaca no próximo ano.

Hervé Poncharal e a sua equipa da KTM Red Bull Tech3 celebraram uma vitória surpresa no recente espetáculo de heróis de MotoGP no Red Bull Ring. Miguel Oliveira conseguiu ultrapassar os corredores Pol Espargaró e Jack Miller na última curva do último setor e agarrar a vitória de estreia da equipa e a sua em MotoGP.

Esta foi a segunda vez em três corridas que a KTM esteve no topo do pódio, porque já em Brno, Brad Binder tinha feito um resultado perfeito para os austríacos ao carregar de trás e prevalecer contra o resto do pelotão.

O sul-africano vai andar ao lado de Oliveira para a equipa de fábrica no próximo ano, e Poncharal está confiante que as laranjas estão bem posicionadas.

O francês fala da dupla, que se tinha aproximado demasiado no GP da Andaluzia, a ponto de Binder deitar Oliveira ao chão: “O Brad e o Oliveira são, na minha opinião, uma escolha fantástica de pilotos. Eles deviam ter estado na minha equipa este ano, era esse o plano antes do drama do Zarco começar. Mas serão inacreditáveis no próximo ano.”