O líder da KTM Red Bull e presidente da IRTA, Hervé Poncharal, tem novas esperanças de que se realizará alguma forma de Campeonato ainda em 2020. “Se a Fórmula 1 correr em Julho, não há nada que impeça o MotoGP de reaparecer em Agosto”, afirma o francês.

A equipa francesa da KTM Red Bull Tech3 participa em três classes de corridas (MotoGP, Moto3 e MotoE) e emprega um total de 40 pessoas. O dono da equipa, Hervé Poncharal, agora com 62 anos, não consegue, tal como todos os outros líderes de equipas, estimar exatamente quando é que os GrandPrix podem voltar a ser realizados.

No entanto, de acordo com as últimas informações relativas ao GP de Fórmula 1 na Áustria (com duas corridas agendadas para 5 e 12 de Julho), espera regressar às pistas de MotoGP em Agosto.

“Estou agora muito mais confiante do que há três ou quatro semanas”, disse o francês, que também é presidente da Associação de Equipas IRTA desde 2006 e é, por isso, considerado o funcionário mais influente no paddock ao lado do CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta.

“Neste momento, todos os 40 funcionários estão em casa”, disse Poncharal numa entrevista recente. Ele já passou por muitas crises no desporto em mais de 20 anos, mas nenhuma desta magnitude. Chernobyl, a erupção vulcânica na Islândia, o acidente nuclear em Fukushima, no Japão, guerra das Falkland em 1981, conflitos na ex-Jugoslávia ou no Iraque, crise económica mundial de 2008, nada disto é comparável ao desastre do Covid-19, que já provocou o incrível número de mais de 23.660 mortes em França, só anteontem 367!

Na Fórmula 1, o regresso da série de corridas terá lugar com a ajuda de testes ao Coronavírus. Todos os 2.000 membros da equipa aprovados e os reclusos de Paddock devem ser constantemente testados, de preferência com os respetivos membros da família. Em seguida, as regras de distância não se aplicam, assim como com os jogadores das principais ligas europeias de futebol. Os regulamentos de higiene são, naturalmente, respeitados, incluindo o uso de máscaras em certas áreas das boxes ou no paddock.

Poncharal opera duas equipas da KTM Red Bull nas classes de Moto3 (Deniz Öncü e Sasaki) e MotoGP (Oliveira e Lecuona) e considera por isso, informação importante as medidas de flexibilização bem-sucedidas na Áustria.

Poncharal também sabe que o Chanceler austríaco Sebastian Kurz quer abrir as fronteiras com a Alemanha, a República Checa e a Eslováquia em Julho, porque estes países também foram apenas moderadamente afetados pelo vírus. Existe até um corredor da República Checa através da Áustria para os turistas checos até à Croácia, a fim de permitir aos vizinhos umas férias à beira-mar.

“Talvez possamos usar este corredor para ir de Brno a Spielberg por terra.” diz Poncharal:

“Os austríacos fizeram um excelente trabalho na contenção do vírus”, diz Poncharal apreciativamente. “Claro que é um país mais pequeno, que também pode ser útil.”

Os organizadores de MotoGP estão agora a observar de perto como a Fórmula 1 lida com o planeamento para o GP da Áustria.

“Se a Fórmula 1 testar constantemente todos os membros da equipa e todos os resultados forem negativos, se todas as pessoas mantiverem distância das outras equipas, o risco de contágio pode ser muito pequeno, ou mesmo completamente limitado”, está convencido Poncharal. “Se todos os membros da equipa forem testados negativos no MotoGP, o passaporte e o país de origem não importam. Os espanhóis, italianos e franceses também estão autorizados a entrar na Áustria ou na República Checa com um certificado de saúde.”

Hervé Poncharal, não quer, no entanto, comprometer-se com um possível recomeço do MotoGP em Agosto. A Dorna deve cumprir todos os requisitos dos respetivos governos e autoridades sanitárias. E na Áustria, por exemplo, foi recentemente desencorajado exercer desportos de risco, com as camas de cuidados intensivos reservadas para os doentes de Covid-19.

“Todos os envolvidos têm vontade de voltar às pistas de corrida”, diz Poncharal. “Isto aplica-se ao CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, às equipas, aos fabricantes, aos pilotos e assim por diante. Toda a gente está a pressionar, toda a gente quer correr. É por isso que estamos aqui. Assim que voltarmos a competir, será muito útil para toda a indústria moto e isso voltará a impulsioná-la. Mas não controlamos a situação. Temos de nos cingir às medidas e regulamentos.”

“É por isso que estamos a trabalhar num ‘protocolo à porta fechada’, ou seja, com um cenário de MotoGP sem espectadores”, revelou Poncharal. “Em países como a França, o pior ainda não acabou. No entanto, estamos a preparar-nos para o recomeço. Estou convencido de que podemos voltar a correr com menos pessoas do que a Fórmula 1. Estamos a tentar reduzir a 1.000 pessoas, talvez precisemos de 1.100, não podemos dizer exatamente ainda. De qualquer forma, o alvo é 1.000.”

A equipa de crise do MotoGP sabe que compromissos têm de ser aceites em muitos aspetos. As autocaravanas das estrelas no paddock deveriam ser permitidas? Como deve ser projetado o catering? Como podem as equipas ser acomodadas em hotéis? Geoff Dixon, o gerente do Paddock da IRTA, tem trabalhado com vários conceitos para a nova formação do Paddock há semanas.

“O Geoff tem as mãos cheias a trabalhar neste novo protocolo. Mas assumo que o GP da Áustria de Fórmula 1 terá lugar antes da primeira corrida de MotoGP em 2020″, diz Poncharal. “Eles estão a planear para Julho, nós estamos a planear para Agosto. Estamos curiosos para saber como estão a progredir com os seus planos, e como é que a Áustria enquanto país e o Red Bull Ring como pista de corrida estão a enfrentar os novos desafios. Não quero julgar Carmelo Ezpeleta, porque é o responsável pelo calendário. Mas se a Fórmula 1 conseguir ir à pista de corridas no dia 5 de Julho, não vejo razão para não o conseguirmos fazer em Agosto. Espero que consigamos alcançar um número de dez Grandes Prémios até ao final da época.”