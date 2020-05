Fausto Gresini diz que a sua equipa homónima permanecerá na grelha de MotoGP para além de 2021, independentemente de se separar da Aprilia Racing. A equipa italiana tornou-se apoiada pela fábrica da Aprilia para a entrada no MotoGP em 2015, mas a marca italiana já intimou que vai desenvolver a sua equipa de fábrica internamente a partir de 2022, com Gresini a tornar-se potencialmente a equipa oficial satélite do fabricante. Seja como for, Gresini diz que a equipa, fundada em 1997, continuará no topo mesmo se não continuar a sua relação com a Aprilia.

No Paddock do Campeonato do Mundo, entre boxes, camiões e hospitalidades, é fácil encontrar a palavra “Gresini Racing”, a única equipa presente nas quatro classes. Um estatuto de multivalente, que deu títulos ao ex-Campeão de Imola em muitas categorias: em 125 como piloto, duas vezes em 1985 e 1987, depois como treinador em Moto3 (Jorge Martin), 250 (Daijiro Kato), Moto2 (Toni Elias) e até nas MotoE (Matteo Ferrari), que venceu na sua primeira edição, tal como na Moto2.

A empresa tem 65 pessoas, e está presente em Moto3, Moto2, MotoE e, graças à parceria com a Aprilia, no MotoGP. Mas também no CEV e no CIV, os Campeonatos Open Espanhol e Italiano, onde está constantemente à procura de novos talentos para crescer. É por isso que chamar a Gresini de instituição está longe de ser enganador. “Gostaria de continuar por mais algum tempo“, diz o Imolese de 59 anos, “às vezes digo que um dia terei de parar de fazer este trabalho, porque estarei demasiado velho. Por agora, quero desfrutar deste mundo, e ajudar a fazê-lo crescer, deixá-lo ainda melhor.”

A formação Aprilia em 2019: Iannone, Smith, Espargaró

“Nesta altura, olhamos atentamente para os jovens para lhes dar um futuro. Seria bom ter a oportunidade de os levar mais tarde às categorias de topo, (…) lançámos muitos pilotos italianos, de Niccolò Antonelli a Lorenzo Baldassarri, depois Enea Bastianini que connosco venceu as primeiras corridas, descobrimos Fabio Di Giannantonio. E depois ganhámos com o Jorge Martin. Para todos, o Moto3 é uma passagem, mas também se aplica ao Moto2.”

Quanto à presença na categoria rainha com a Aprilia, fausto diz:

“Este projeto sempre me deixou muito orgulhoso. Se quisermos, somos a primeira “equipa independente” que representa uma marca e estaremos juntos até 2021, no mínimo. Não é como quando estávamos com a Honda, que éramos uma equipa satélite com motos oficiais, aqui a nossa gestão é mais direta, mesmo com a supervisão da casa de Noale. O compromisso está a meio caminho. Este ano é uma moto nova, há muita vontade de sermos competitivos. Esperamos colher as recompensas deste trabalho.”

Após sete anos de coabitação Aprilia-Gresini no MotoGP, “a Aprilia tem o desejo de entrar diretamente, vamos ver se continuamos juntos ou se os nossos caminhos se vão separar. Vamos continuar na MotoGP e isso é o mais importante para mim.”