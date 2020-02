MotoGP 2020: Gresini apresentou as suas equipas A equipa italiana tem seis pilotos à procura da glória em Moto2, Moto3 e MotoE desporto MotoSport desporto/motogp-2020-gresini-apresentou-as-suas_5e4aaaa39183311287a01338





O projeto do Campeonato do Mundo da Gresini Racing é cada vez maior e este ano não é exceção: juntamente com a continuação do atual campeão do mundo de MotoE, Matteo Ferrari e o às de Moto3 Gabriel Rodrigo, mais quatro caras novas vieram juntar-se à formação do ex-Cam,peão Mundial de 125.

Ao lado dos já referidos Ferrari e Rodrigo, haverá Alessandro Zaccone para a Equipa Trentino Gresini MotoE e Jeremy Alcoba para a Kömmerling Gresini Moto3: dois diamantes em bruto que Fausto Gresini seleccionou do CIV e CEV Repsol.

O italiano de 21 anos, Zaccone, vai estrear-se este ano no Campeonato do Mundo, no entanto, para o catalão Alcoba, isso só é verdade em parte, por ter conquistado o seu lugar a tempo inteiro depois de no ano passado se ter apresentado como suplente de Rodrigo na Áustria e Grã-Bretanha.

O projeto mais ambicioso vem na categoria de pesos médios, onde tudo mudou: em primeiro lugar, a equipa estará de volta a uma formação de dois pilotos com Edgar Pons e Nicolò Bulega formando uma dupla de jovens com grande potencial.

Pons já tem duas temporadas de Campeonato do Mundo no palmarés – e regressa à classe como campeão europeu de Moto2 de CEV. Bulega já mostrou o ano passado que está pronto para esta categoria e vai procurar voltar a competir na frente.

A equipa terá a Federal Oil como principal patrocinadora – continuando uma das parcerias mais longas do Campeonato do Mundo.

Fausto Gresini, Team Manager, disse: “A Família Gresini continua a crescer e este ano vamos ter seis pilotos em três classes, adicionando um piloto em Moto2, o que é algo crucial para ser competitivo. Somos campeões em MotoE e sabemos que não será fácil repetir o mesmo feito, mas não há melhor maneira de tentar do que confirmar Matteo para começar.

Ao seu lado, estará Zaccone, um jovem que seguiu as pisadas de Matteo primeiro no CEV e agora aqui: esta é uma categoria inovadora em que acredito que os jovens pilotos são fundamentais.”

“Em relação ao Moto3, viemos de um ano de grande desilusão, mas sabemos que temos uma equipa muito competitiva. Queríamos muito o Rodrigo como nosso piloto de primeira escolha, e devo reconhecer que o vi em grande forma nesta pré-temporada.”

A partilhar a boxe com ele estará Alcoba, que terá de se adaptar à Honda depois de correr com uma marca diferente – mas já está a dedicar-se. Estou totalmente convencido de que podemos nos dar muito bem nesta categoria e correr na frente.”

“Finalmente, o Moto2 é a categoria em que investimos mais e teremos um piloto italiano para defender as nossas cores. Com Bulega e Pons, acredito que temos uma formação forte e competitiva. Gostaria de terminar agradecendo a todos os nossos patrocinadores que acreditam em nós. Gostaríamos de recompensá-los com uma temporada de alto nível.”

Tudo isto sem falar da MotoGP, onde a Aprilia oficial também é inscrita sob a estrutura da Gresini