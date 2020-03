MotoGP 2020: Grande Prémio do Qatar, Horário revisto Confira o horário atualizado, com as Moto2 e Moto3 a iniciar as suas temporadas no Circuito Internacional de Losail desporto MotoSport desporto/motogp-2020-grande-premio-do-qatar-horario_5e5fb4c379a1b71956af6790





As Moto2 e Moto3 vão começar as temporadas de 2020 no Grande Prémio do Qatar este fim de semana, quando nos prepararmos para o que promete ser um ótimo fim de semana de ação de duas rodas nas classes intermédia e ligeira.

O horário revisto para Sexta-feira, Sábado e Domingo pode ser visto abaixo, com as sessões de MotoGP eliminadas, a corrida de Moto3 a começar às 13:20 e a corrida de Moto2 às 15:00.