Os organizadores do Grande Prémio de França Shark, que fora adiado sine die a 16 de Abril, esperavam que até 16 de Maio se decidisse se uma corrida em Le Mans ainda podia ser adicionada ao calendário de 2020.

A data cumpre-se hoje e, apesar de Carmelo Ezpeleta ter tido que este seria um dos GP difíceis de rentabilizar sem espetadores, espera-se agora que uma nova data em Outubro possa ser adicionada ao calendário atualizado de 2020, no qual a Dorna e a FIM estão neste momento a trabalhar.

O surto de Covid 19 levou a que o GP de França, que estava marcado para os dias 15 e 17 de Maio, ou seja, para este fim-de-semana, fosse adiado, sem uma nova data anunciada para o evento de Le Mans.

No entanto, como parece haver alguma luz no fim do túnel com a crise do Covid 19 e o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, já anunciou que o objetivo é começar a temporada em Julho no Circuito de Jerez-Angel Nieto, uma prova de MotoGP francesa pode estar mais perto de acontecer, uma vez que as corridas na Europa se estão a configurar cada vez mais entre Julho e Novembro.

“Como organizadores da ronda francesa do Mundial de MotoGP, estamos a trabalhar continuamente para tentar organizar o Grande Prémio de França de 2020 nas primeiras duas semanas de Outubro”, disseram os organizadores do GP de França. “A possibilidade ainda está por confirmar, mas nas próximas semanas esperamos desenvolvimentos positivos na situação da saúde, apesar da incerteza que paira sobre eventos de massas no que diz respeito aos regulamentos implementados pelo governo.”