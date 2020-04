MotoGP, 2020: Grande Prémio de França aguarda decisão Le Mans espera uma decisão sobre o evento até 15 de Maio. desporto MotoSport desporto/motogp-2020-grande-premio-de-franca-aguarda_5e985df7b8fc5c09f182eb17





Os organizadores do MotoGP de Le Mans esperam que uma decisão sobre se o evento adiado irá avançar ainda este ano possa ser tomada até 15 de Maio.

Se a pandemia de coronavírus não tivesse forçado o MotoGP a cancelar ou adiar os seus oito eventos iniciais, esta era a data em que o treino de sexta-feira teria ocorrido em Le Mans, a mais popular ronda europeia do ano passado, com 206.323 espetadores.

Atualmente Le Mans, Jerez, Mugello e Catalunha estão suspensos sem data alternativa, enquanto o desporto aguarda uma indicação mais clara de quando as corridas podem recomeçar.

Os organizadores de Le Mans sustentam que a realização da corrida de 2020 no final do ano “continua a ser uma possibilidade” mas entendem que os adeptos estão frustrados com a atual incerteza e esperam que, da parte da FIM e da Dorna, seja tomada uma decisão no próximo mês.

Tendo em conta o início de temporada atrasado, o melhor cenário parece ser que o MotoGP possa encaixar ainda de metade das 20 rondas previstas antes de 15 de Dezembro. No entanto, a identidade dos eventos suscetíveis de serem retirados do Calendário não está decidida.

Até agora, a única ronda efetivamente cancelada para a classe de MotoGP foi a abertura da temporada no Qatar, que ainda seguiu em frente para Moto2 e Moto3.