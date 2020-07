Devido ao surto de Covid-19 em curso, a corrida agendada para Novembro no Circuito das Américas foi agora cancelada.

A FIM, a IRTA e a Dorna Sports acabam de anunciar, com pesar, o cancelamento do Grande Prémio Red Bull das Américas de 2020. Anteriormente meramente adiado, o surto de coronavírus em curso e as complicações resultantes para as viagens internacionais obrigam agora, infelizmente, a confirmar o cancelamento do evento.

No entanto, os promotores do evento e a Dorna já começaram a trabalhar em possíveis datas para propor à FIM para o Grande Prémio da Red Bull das Américas em Abril de 2021 e os planos começaram para receber os fãs de volta ao emblemático traçado do Texas.

O Circuito das Américas é um clássico moderno impressionante nos arredores de Austin, Texas, e acolheu pela primeira vez o MotoGP em 2013. Salpicado de cor por todo o recinto, e com uma das subidas mais inspiradoras numa primeira curva muito apertada, o circuito virou cabeças desde que entrou no calendário e a FIM, IRTA e Dorna Sports estão ansiosos para voltar à pista na próxima temporada.