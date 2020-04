MotoGP 2020: Grande Prémio da Itália e da Catalunha adiados O GP de Italia e o GP da Catalunha ficam sem data até ver desporto MotoSport desporto/motogp-2020-grande-premio-da-italia-e-da_5e8c80e4b06c74195b2b22ed





Devido ao atual surto de coronavírus, a FIM, a IRTA e a Dorna Sports acabam de anunciar o adiamento do Gran Premio d’Italia Oakley e do Gran Premi Monster Energy da Catalunha, que teriam lugar no Autodromo del Mugello de 29 a 31 de Maio e no Circuito de Barcelona-Catalunha de 5 a 7 de Junho, respectivamente. O surto de coronavírus em andamento obrigou os dois eventos a serem reagendados.

Como a situação permanece em constante evolução, novas datas para esses Grandes Prémios, adiados recentemente, não podem ser confirmadas até que fique mais claro exatamente quando será possível realizar os eventos. Os Grandes Prémios de França e Espanha já tinham sido também adiados.

Segundo a FIM, um calendário revisto será publicado assim que disponível.