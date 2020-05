A FIM e a Dorna acabam de anunciar, com natural consternação, o cancelamento dos Grandes Prémios britânico e australiano. Quando parecia que tudo se estava a compor, a continuação do surto de coronavírus e as alterações ao calendário resultantes obrigaram ao cancelamento de ambos os eventos.

O Grande Prémio da Grã-Bretanha estava marcado para acontecer de 28 a 30 de Agosto no clássico Circuito de Silverstone. Silverstone recebeu o primeiro Grande Prémio realizado no continente britânico, que substituiu a Ilha de Man, a partir de 1977, e o MotoGP regressou à ilustre pista há dez anos.

2020 vai agora, infelizmente, assinalar o primeiro ano em que o MotoGP não vê qualquer ação nas Ilhas Britânicas pela primeira vez na história do Campeonato, com mais de 70 anos.

O Grande Prémio da Austrália de MotoGP estava marcado para o lendário Circuito de Phillip Island, de 23 a 25 de Outubro. Phillip Island recebeu o primeiro Grande Prémio da Austrália de MotoGP em 1989 e desde 1997 tem sido a única casa do MotoGP no continente Australiano – com o seu traçado único proporcionando algumas das maiores batalhas já testemunhadas em duas rodas.

O cancelamento do Grande Prémio da Grã-Bretanha obriga também ao cancelamento da correspondente atividade da British Talent Cup no mesmo evento.

Stuart Pringle, Diretor-geral de Silverstone, comentou: “Estamos extremamente desapontados com o cancelamento do evento do GP Britânico, até porque a corrida cancelada em 2018 ainda é uma memória tão recente, mas apoiamos a decisão que teve de ser tomada neste momento excecional.”

“Quero agradecer aos estoicos fãs britânicos pela paciência e apoio. Temos agora de esperar para 2021, quando Silverstone voltará a acolher a mais rápida e histórica corrida de MotoGP do calendário e trabalhar arduamente para que seja um evento verdadeiramente excecional para todos desfrutarem.”

Paul Little, Presidente da Australian Grand Prix Corporation: “Estamos muito desapontados pelos fãs de MotoGP em Victoria e em toda a Austrália que não terão a oportunidade de fazer a peregrinação para ver os melhores pilotos do mundo competirem num dos melhores circuitos do mundo, mas a decisão certa foi tomada.”

“O Grande Prémio da Austrália de MotoGP coloca Phillip Island no palco global e voltará melhor do que nunca em 2021.”

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports: “Estamos tristes por ter de anunciar o cancelamento destes eventos icónicos depois de não encontrarmos forma de ultrapassar as questões logísticas e operacionais resultantes da pandemia e do calendário reorganizado. Silverstone e Phillip Island são sempre dois dos fins de semana de corrida mais emocionantes da temporada, e ambas as pistas nunca falham na sua promessa de entregar algumas das corridas mais próximas do nosso Campeonato.”

“Em nome da Dorna, gostaria de estender mais uma vez os meus agradecimentos aos adeptos pela sua compreensão e paciência enquanto esperamos que a situação melhore. Estamos ansiosos para voltar a Silverstone e Phillip Island no próximo ano para mais batalhas incríveis.”