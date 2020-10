MotoGP, 2020, França: Viñales e Rossi acreditam estar poderosos em Le Mans

Após o dia de testes de quarta-feira no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, a equipa Yamaha Monster Energy viajou diretamente para França, onde se disputa este fim-de-semana a nona ronda do campeonato de MotoGP no circuito Le Mans Bugatti. Maverick Viñales, terceiro na classificação do campeonato, prepara-se para as três provas em fins de