No Grande Prémio de França a equipa técnica da Yamaha está bastante mais reduzida que o habitual, visto que seis elementos ficaram em isolamento em Andorra, por ter dado positivo o teste ao Covid19 num dos engenheiros da equipa.

Estão assim ausentes seis elementos da equipa em Le Mans, incluindo o Líder do Projeto Yamaha YZR-M1, Takahiro Sumi, porque todos estiveram em contato com o técnico afetado, ficando assim todos em quarentena de acordo com as regras sanitárias que são escrupulosamente cumpridas por todos no paddock do MotoGP. Um momento, sem dúvida, difícil para a equipa de Rossi e Viñales.

O comunicado oficial da Yamaha:

“A Yamaha Motor Co., Ltd. e Yamaha Motor Racing Srl lamentam anunciar que seis engenheiros do Grupo Yamaha MotoGP, incluindo o líder do projeto YZR-M1, Takahiro Sumi, não poderão participar no Grande Prémio da França deste fim de semana.

Devido às restrições nas viagens, vários dos funcionários da Yamaha na MotoGP estão frequentemente em Andorra nos intervalos entre as provas. Nesta ocasião, depois de fazer o teste usual de PCR (Polymerase Chain Reaction) na segunda-feira antes da saída prevista de Andorra, um membro da equipa de engenheiros da Yamaha recebeu um resultado positivo para o Covid-19 na terça-feira. Os outros cinco membros do grupo de engenheiros da YMC receberam resultados negativos.

24 horas depois, um novo teste foi feito para verificar novamente os resultados do primeiro teste. Os resultados do teste foram idênticos, confirmando o resultado inicial positivo do teste Covid-19 para um membro e resultados negativos para os outros cinco membros.

Como consequência, todos os seis engenheiros da YMC neste grupo de viagens estão agora em isolamento em Andorra e não estarão presentes no próximo fim de semana de corrida em Le Mans, França”.