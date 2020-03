MotoGP 2020: Fans apresentam arte enquanto “ficam em casa” As melhores obra de arte dos fãs da MotoGP desporto MotoSport desporto/motogp-2020-fans-apresentam-arte-enquanto_5e78d3c554821b1985b2785e





A MotoGP pediu ao seus fans que aproveitassem os longos períodos em casa para ilustrar o que MotoGP significa para eles. Se alguns produziram o tipo de desenho que se esperaria de amadores, outros mostraram as suas habilidades de desenho e ilustração a um nível deveras impressionante!

Veja algumas das fantásticas submissões que chegaram ao site enquanto milhares praticavam o distanciamento social e ficar em casa.

Particularmente impressionantes, as pinturas do artista inglês que só se identifica como BllyArt e explicou: “O meu óleo de Valentino Rossi na prova de MotoGP no Sachsenring em 2018 com os estágios de trabalho em progresso…”

A pintura no difícil meio de óleo sobre tela mostrar o estágio inicial de desenho até à aplicação a pincel dos retoques finais, obtendo uma qualidade de imagem espantosa.

À procura de algo para fazer durante a crise do Covid-19? Desenhar pode ser um bom passatempo!