Carmelo Ezpeleta (CEO da Dorna Sports), Jorge Viegas (Presidente da FIM) e Hervé Poncharal (Presidente da IRTA) escreveram juntos uma carta à família MotoGP à antes do Grande Prémio Red Bull de Espanha.

“A pandemia Covid-19 é e tem sido um dos maiores desafios que o nosso desporto enfrentou. Muito em breve será tempo de voltar às pistas com dois GPs consecutivos em Jerez, e estamos muito entusiasmados com o recomeço do nosso desporto”, dizem coletivamente Ezpeleta, Viegas e Poncharal.

“Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos e a todos os membros da família do MotoGP incluindo fabricantes, equipas, pilotos, funcionários, circuitos, comissários, voluntários, emissores, jornalistas, fotógrafos, patrocinadores, parceiros, empresas de serviços e pessoal da organização pelos seus esforços incríveis durante este momento difícil, e pelo trabalho árduo de tantos para que possamos voltar a correr.”

“Depois de muito trabalho e esforço, em conjunto com as autoridades, conseguimos elaborar um protocolo aceite para eventos com o objetivo de minimizar os riscos de infeção. Temos de aproveitar esta oportunidade para recordar a todos a importância das medidas de segurança e dos procedimentos médicos em vigor que nos permitem voltar a correr.”

“No circuito, o fim de semana de corrida e o paddock vão parecer diferentes, uma vez que o nosso protocolo médico abrangente garante os mais elevados padrões de segurança para todos os presentes no evento. É essencial que todas as regras de confinamento sejam cumpridas rigorosamente, e todos os participantes devem apenas circular entre o circuito e o hotel.”

“Vamos perder muitos membros do paddock, e estamos gratos pelo seu trabalho à distância, e claro, por enquanto, infelizmente também vamos perder todos os nossos fãs nas bancadas. Este protocolo médico deve ser lido e seguido à letra, dentro e fora do circuito. Qualquer violação do protocolo médico será levada muito a sério e imediatamente sancionada pelo organizador.”

“A saúde de todos os membros do paddock é a nossa prioridade, e agradecemos a sua cooperação para garantir que podemos voltar às pistas em segurança para mais um fim de semana e temporada incrível de corridas.”

Os três terminam dizendo: “Cada participante é responsável pelo futuro do nosso desporto.” Uma mensagem forte de unidade à medida que caminhamos para o regresso do desporto que adoramos: MotoGP. A partir de agora estaremos #RacingTogether e #RacingAhead.