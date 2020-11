Em Valência, Valentino Rossi está de volta à sua Yamaha M1 após a ausência causada pela positividade no Covid-19 e para ele foi uma “grande emoção voltar à moto”.

Valentino Rossi vai largar da décima sétima posição na grelha do GP da Europa de hoje, mas o que parece realmente importante para o italiano é voltar a andar de M1 após quase um mês de ausência.

“Foi uma emoção voltar às boxes, trabalhar com a minha equipa e, acima de tudo, voltar para a moto. Foi muito bom”, disse o doutor.

“A espera foi longa, porque ninguém sabe por que a positividade de Covid-19 para alguns dura mais tempo e para outros menos. Fiquei a ver todos os meus amigos da dar negativo e o único positivo era eu” – explicou Rossi.

“O medo de não poder voltar para as últimas corridas da temporada foi grande: fiquei com medo, pois sei que as pessoas permaneceram positivas mesmo por 50 dias. Estava com medo de não terminar a temporada e seria ridículo porque ainda há duas há duas semanas ainda estava bem.”

Deixando de lado o Covid19 que o afetou, Rossi fez uma análise positiva do seu regresso às pistas no sábado: “Esta manhã eu estava bem rápido, à tarde sofri com as condições da pista: quando a pista começa a secar e a subimos para a moto sentimos a moto a escorregar porque falta aderência na traseira. Não ter estado presente na sexta-feira não ajudou. Há trabalho a ser feito, mas estou feliz por estar aqui.”

Para o piloto da Tavullia, a corrida de domingo será uma importante oportunidade para recuperar a confiança certa em vista dos últimos eventos da temporada. Os três zeros acumulados antes da paragem forçada pesam no baixo ranking do Doctor no mundial onde ocupa o décimo quinto lugar.