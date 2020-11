A três corridas do fim, os seis líderes nos pontos da MotoGP falaram do Campeonato e dos 32 pontos que os separam. Como se sente o homem com mais vitórias, Quartararo? Acha que pode regressar em força?

Ao contrário do seu homólogo da GSX-RR, Quartararo não gozou de um par de fins de semana de sucesso em Aragón. Ver o seu companheiro de equipa Morbidelli vencer de forma impecável foi uma pílula difícil de engolir para El Diablo, mas o francês apertou o botão de reset e está pronto para levar a luta a todos numa pista de que ele “realmente gosta”.

“Foi difícil repor porque quando se tem duas corridas na mesma pista, e no final, na segunda corrida, andas para trás e não fazes melhorias e depois vê-se o nosso companheiro de equipa fazer uma das melhores corridas da temporada não é fácil”, começou por dizer o triplo vencedor de 2020.

“Honestamente, foi difícil de entender quando estávamos lá, mas eu pressionei o botão de reset e chegamos agora a uma pista de que gosto muito, o ano passado foi uma corrida super-boa para nós, por isso, sim, estou totalmente motivado e acho que é o estado de espírito certo para chegar ao último triplo encontro.”

“Sabem, a maior parte da época estive à frente do Campeonato e não sentia pressão, mas agora que estou em segundo sinto mais um pouco de pressão e neste momento sinto-me muito melhor, a confiança está aqui e claro que temos muitos candidatos e no final, vimos este ano, com a quantidade de corridas, que não temos tantos pontos como em anos anteriores. Tudo pode acontecer, há 75 pontos em jogo. Acho que todos os pilotos que estão aqui podem ganhar o Campeonato facilmente, temos de nos manter concentrados e não perder e correr corrida por corrida, é a única maneira de pensar em lutar pelo Campeonato.”