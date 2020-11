Numa sessão incrível, o Australiano superou tudo e todos no último segundo, apesar dos melhores esforços de Pol Espargaró e Morbidelli, para ficar o mais rápido do dia

Miguel Oliveira quase nos fez sonhar ao aparecer originalmente em quarto na segunda sessão livre e subindo mesmo para segundo quando Rins suplantou Miller no comando a meio da sessão.

Porém, com a continuação do treino e com a pista obviamente a seca e assim slicks usados pela primeira vez em Valência, o português saiu do Top 10 e viriam para a frente Pol Espargaró, Viñales e Petrucci, que no entanto, a seguir, a cinco minutos do fim sofreu uma queda.

A três minutos do final Oliveira tinha baixado para 15º e as Honda mostravam-se, com Nakagami 4º e Bradl de novo no top 10. Por essa altura, o anterior líder Rins já só estava em oitavo.

Mesmo no fim da sessão, com bandeira de xadrez a ser mostrada, Miguel Oliveira fez uma volta extraordinária para saltar para sétimo, mas nos últimos segundos, com um ataque das Yamaha Petronas, Morbidelli viria para a frente brevemente, logo seguido de Miller.

Oliveira acabaria por sair de novo do top 10 nesses últimos segundos, que viram Miller colocar-se à frente de todos para liderar de novo a sessão com um 1:32.528, acabando o mais rápido do dia.