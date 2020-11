“amanhã estaremos em território desconhecido”

Mais animado que no dia de ontem, Miguel Oliveira esteve no topo de duas das sessões na KTM da Tech3, inclusivamente na primeira qualificação, mas depois não conseguiu realizar todo o potencial da Q2, com a pista já a secar, considerando-se no entanto satisfeito com o seu lugar na terceira fila da grelha:

“Foi outro dia positivo, começamos logo com um bom ritmo na sessão da manhã e no quarto Treino Livre também, fizemos o trabalho que tínhamos que fazer na qualificação 1 e assim passamos para a Q dois.”

“Na Q2, ficámos um pouco aquém do que podíamos fazer, porque a pista já estava a secar nalguns pontos e sobre-aqueci demasiado os pneus da frente e de trás…”

“Já não consegui ser tão rápido como tinha conseguido 10 minutos antes na sessão anterior…”

“Ainda assim, contente com a oitava posição e terceira fila da grelha, amanhã estaremos em território desconhecido, após os treinos todos no molhado, com provavelmente uma pista seca, condições diferentes, por isso temos que estar alerta com o que encontrarmos e fazer uma boa corrida!”