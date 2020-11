Ergueu-se a confusão no paddock com a penalização atribuída à Yamaha por modificar os motores em Jerez 1 sem notificar os outros construtores. O team manager da equipa Lin Jarvis fez o balanço da situação.

Segundo muitos, o castigo infligido à Yamaha não é suficiente. Os três pilotos envolvidos (Vinales, Quartararo e Morbidelli) competiram com motores irregulares, e para muitos, isto seria suficiente para penalizar até os próprios pilotos com uma dedução de pontos no ranking mundial.

De acordo com a Ducati, foi criado um perigoso precedente dentro do campeonato do mundo, enquanto a Suzuki olha para o futuro dizendo que uma possível vitória do título da Yamaha causaria vários problemas e ofuscaria a casa de Iwata.

Lin Jarvis deu a sua opinião sobre o que se passou à Sky Sport:

“Honestamente, por um lado compreendo as coisas que eles disseram (Ducati e Suzuki) porque é correcto que eles digam isso, mas por outro lado nunca foi uma vantagem para nós. No final deste ano tivemos muitos problemas para gerir a situação, mesmo agora que com este GP tivemos de utilizar o sexto motor para o Maverick”.

“No que diz respeito à história do ‘anterior’, penso que para cada regra e cada situação, é preciso olhar para a realidade da situação, e o que me incomoda é que muitas pessoas falam e dizem que éramos mais fortes e tínhamos uma vantagem, mas não era esse o caso, não havia nenhuma vantagem de que gostássemos, apenas um erro desde o início”, acrescentou o Managerr Executivo de Iwata.

“Como o fabricante japonês tinha declarado anteriormente, a Yamaha não agiu de má fé, simplesmente cometeu um grande erro no início da época 2020, sem se aperceber que tinha quebrado as regras. Ignorantes, tal como o fabricante, são os três pilotos acusados, que com apenas três corridas pela frente, ainda estão na corrida para o título mundial”.