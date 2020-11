Fortes chuvas no início do dia deixaram o Circuito Ricardo Tormo encharcado para o Treino Livre 3, fazendo muitos pilotos perderem a oportunidade de passar diretamente ao Q2. O tempo continuou inclemente com uma chuva torrencial pouco antes do Q2 e Alex Marquez sai amanhã de modesto 14º lugar.

Sem oportunidade de melhorar o seu melhor tempo desde sexta-feira, Alex Marquez passou o Treino Livre 3 a trabalhar na preparação do tempo húmido da sua Honda RC213V e a explorar opções para a corrida de domingo, caso esta permanecesse húmida. Um 1’41.589 colocou o estreante de MotoGP em sétimo lugar na sessão. Melhorando por mais três décimos o seu tempo na qualificação, isso fará com que amanhã saia do 14º lugar na grelha para a corrida de amanhã.

Alex Marquez

14º 1’41.276

“Hoje foi uma boa oportunidade para estar na frente na Qualificação mas as condições não foram nada fáceis, não estava realmente molhado, apenas em dois cantos e o resto estava a secar. O meu tempo foi melhor do que esperava, e poderia ter sido oitavo no Q2. Se amanhã estiver seco, será complicado, pois não tivemos tempo com o circuito totalmente seco e todos precisam de tentar decidir que pneu usar. Precisamos de ver o que acontece amanhã, porque muita coisa pode acontecer e temos a moto preparada para uma corrida húmida”.