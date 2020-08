Depois da forte queda e impacto durante a corrida do Grande Prémio da Áustria no Red Bull Ring, em Spielberg, no Domingo, Johann Zarco (Ducati Esponsorama) foi visto pelos médicos na manhã de segunda-feira, uma vez que uma dor intensa persistia no pulso direito.

Depois de conhecer os resultados, Zarco viaja hoje para Itália e será submetido a uma pequena cirurgia na quarta-feira, após ter sido detetada uma pequena fratura no escafóide da mão direita.

O francês regressará ao circuito na quinta-feira para ser examinado quando à sua aptidão. No entanto, o período de recuperação, o check-up no centro médico e as sensações do próprio piloto determinarão a sua disponibilidade para o Grande Prémio da Estíria deste fim de semana. Enquanto esteve no Red Bull Ring na quinta-feira, o antigo campeão do mundo de Moto2 confirmou que vai ter “uma reunião sobre o grande incidente no domingo”.

Johann Zarco: “Na segunda-feira fiz alguns testes no pulso direito porque ainda estava com alguma dor, e viram que tenho uma pequena fratura no escafóide. Vou a Itália fazer a operação na quarta-feira de manhã, com um médico que tem uma relação muito boa com a Ducati. É um médico que já operou muitas vezes os seus pilotos. Depois voltaremos para a Áustria, e estarei na quinta-feira na pista para ter uma reunião sobre o grande incidente que aconteceu no domingo.

“Se a sensação estiver bem no pulso e o centro médico me declarar apto para andar, vou tentar ver se consigo andar de moto. A vantagem deste fim de semana é que já temos todas as referências da semana anterior, por isso não é um grande drama se eu perder algumas sessões de treinos, e posso tirar mais um dia para sentir se o meu pulso está bem. Agora, o principal é a operação, e depois disso ver se a minha sensação melhora. A equipa está a trabalhar na moto para a reconstruir, e sei que tudo estará pronto se eu voltar para andar. Talvez haja alguma chuva, por isso também é uma oportunidade, porque na chuva fazemos menos esforço na moto e para mim será realmente uma boa oportunidade com a chuva se eu conseguir correr sem muito esforço no pulso.”