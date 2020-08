A Q1 foi uma verdadeira lotaria com vários pilotos a liderar, mas as Ducati de Zarco e Petrucci a acabar à frente…

Com Miguel Oliveira qualificado automaticamente, a curta sessão de qualificação do começou para ver que dois pilotos passariam à Q2 a seguir, e os candidatos óbvios eram obviamente Rossi e Zarco, com também Brad Binder e Petrucci com uma palavra a dizer.

Previsivelmente a KTM com Lecuona foi dos primeiros a mostrar rapidez na sessão mas Aleix Espargaró e Valentino Rossi estavam logo a seguir com Alex Márquez também a mostrar-se.

Quando os pilotos entraram no ritmo a seguir, eram Petrucci e Binder a liderar, mas Zarco a chegar a segundo logo a seguir e azafama a seis minutos do final com toda a gente a vir para a boxe e Petrucci ainda à frente.

Rossi parecia mesmo decidido a qualificar e nos últimos três minutos salta o primeiro para quarto e logo a seguir para segundo com Brad Binder a ir para primeiro a dois minutos do fim, mas logo a seguir Iker Lecuona faz magia colocando-se à frente, ainda que brevemente, pois Zarco faz um tempo que é quase o da pole da semana passada e Rossi tem uma grande queda quando Petrucci ainda teve tempo de colocar uma segunda Ducati entre os 2 qualificados…