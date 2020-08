Como era de esperar, 1 dia após cirurgia, Johann Zarco não foi aprovado no exame médico para a ação de sexta-feira na Estíria

O piloto da Ducati Esponsorama será novamente examinado mais adiante no fim de semana e poderá ser autorizado a andar a partir de sábado, se for declarado apto, uma situaçãoo que o próprio previa quando disse há dois dias:

“A vantagem deste fim de semana é que já temos todas as referências da semana anterior, por isso não é um grande drama se eu perder algumas sessões e posso tirar mais um dia…”

Depois de ter sido submetido a uma operação bem sucedida num escafóide fraturado na enorme queda do Grande Prémio da Áustria, Johann Zarco não conseguiu ser aprovado para os Treinos Livres de sexta-feira no Grande Prémio BMW da Estíria.

No entanto, Zarco ainda não está completamente excluído da ação do fim de semana. O francês será novamente revisto no fim de semana e poderá ser autorizado a andar a partir de sábado se passar um teste de aptidão física.