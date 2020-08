A BMW vai estrear dois novos protótipos como carros de segurança, com o vencedor de domingo a levar um para casa no final.

A BMW anunciou que vai estrear dois carros novos no Grande Prémio BMW M da Estíria deste fim de semana.

Os protótipos do BMW M4 Coupe, e do novo BMW M4 GT3, vão ser carros projetados para estrada e circuito apresentados lado a lado no domingo.

Será a primeira vez numa longa história do MotoGP, no entanto, que o vencedor da corrida é também recompensado com um BMW M4 de alta performance ao lado do seu pódio de topo no Red Bull Ring.

O carro ainda está para chegar ao mercado, e ambas as versões foram apresentadas na pista com um visual de camuflagem para não revelar publicamente o design final.

“Estou muito satisfeito por podermos apresentar aqui o novo BMW M4 Coupe e o novo BMW M4 GT3. Como patrocinador do ‘BMW M Grand Prix of Styria’ e parceiro de longo prazo da organizadora de MotoGP Dorna Sports, não consigo pensar num lugar melhor para realizar esta estreia especial”, diz Markus Flasch, CEO da BMW M GmbH, que completou as primeiras voltas ao Red Bull Ring no BMW M4 Coupe.

Para Philipp Eng, a pessoa que conduz o BMW M4 GT3, o passeio em torno do circuito austríaco foi uma antevisão bem-vinda do ano seguinte: “Mal posso esperar para levar o BMW M4 GT3 para a grelha de partida”, diz o austríaco que vai participar no DTM com o BMW ZF M4 versão DTM.