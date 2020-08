Depois de Oliveira ter estado brevemente no comando de manhã, para acabar terceiro, a boa exibição das KTM nos treinos continuou, desta com Pol Espargaró a colocar-se à frente logo no começo do segundo treino livre, seguido de Rins, Morbidelli, Quartararo e Nakagami.

A curva 4 continua a apresentar problemas aos pilotos na travagem, com primeiro Joan Mir e logo a seguir Morbidelli a saírem largos nessa zona.

Oliveira estava no top 10 todo esse tempo, com Espargaró sempre o mais rápido e Alex Rins a manter a Suzuki a 11 milésimas em segundo.

Alex Márquez aparecia em nono e Valentino Rossi subia para oitavo, baixando Oliveira do Top 10, mas também Mir, Crutchlow, Petrucci, Miller e Binder estavam para trás do português.

A 10 minutos do fim do treino, eis que Rins aproveitou um novo pneu traseiro macio para se colocar à frente, rodando uma décima mais rápido que Espargaró com o irmão Aleix a aparecer também no Top 10 e Binder a saltar de repente para 3º…

As KTM, porém, não estavam excluídas, pois de repente, Espargaró tira quase uma décima e meia ao tempo de… Mir, pois a Suzuki em segundo já não é a de Rins, que está em terceiro, e Oliveira salta para 5º… com Binder e Lecuona em 6º e 7º, todas as KTM estão, de repente, no Top 10!

Só um supremo esfolo de Nakagami para se colocar em 2º, três milésimas à frente de Rins à bandeira baixa Oliveira para 6º e só a entrada de Rossi no Top 10 em 9º expulsa Lecuona de um resultado perfeito para a KTM…