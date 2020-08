Quem poderá destronar a Ducati nas montanhas da Estíria?

De uma pior qualificação de sempre para Andrea Dovizioso e a Ducati Team e de um dia de corrida difícil em Brno, parecia improvável que a Ducati conseguisse manter o seu recorde de 100% de vitórias no Red Bull Ring no domingo passado, mas mantê-lo foi o que Dovizioso fez, dando à fábrica de Borgo Panigale a sua 50ª vitória em MotoGP.

O italiano subiu a parada para cruzar a linha com um pouco de espaço para respirar, escrevendo mais um capítulo na história da Ducati e voltando ao segundo lugar da classificação. O diabo está nos detalhes e foi isso que Dovizioso citou como o segredo, o trabalho feito em visitas anteriores à reviravolta de Brno. Isso não vai mudar nada, por isso o número 04 deve continuar a ser o favorito à partida no Grande Prémio da Estíria BMW M.

Jack Miller (Pramac Racing) que inicialmente liderou, pode ser uma incógnita e outro que ameaça manter o recorde da Ducati intacto. Terminando a corrida tão perto do segundo, podia agoira rever a sua escolha de pneus, pois Dovizioso até disse à queima-roupa que devia ter ficado com a frente média, e não mudado para o macio. Danilo Petrucci (Ducati) espera seguir em frente também; já é um vencedor na bala de Bolonha, mas lutando com dificuldades num 2020 mais difícil até agora.

A Ducati permanece invicta com Dovizioso e o Red Bull Ring a provar-se o traçado quase perfeito para a fábrica de Borgo Panigale. Mas o MotoGP é tão imprevisível como sempre em 2020, por isso poderá alguém destronar a Ducati este fim de semana?