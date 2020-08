Pol Espargaró não deixou-se os seus créditos por mãos alheias e suplantou o tempo de Nakagami para liderar a Q2 do início e fazer a sua, e da KTM, primeira pole.

Até final, Zarco aguentou o terceiro, com Mir 4º, Miller quinto e Miguel Oliveira a aguentar-se dentro do Top 10, descendo para nono mas depois a subi de novo para sétimo e a acabar oitavo, que lhe dá a terceira fila da grelha.

O tempo de 1:23.580 de Espargaró acabou por lhe dar a pole, apesar de uma tentativa de última hora de Quartararo e Viñales à carga nos últimos segundos. Já à bandeira, foi mesmo Nakagami a falhar a pole por milésimos de segundo, com uma volta cancelada , e a KTM radiante com a pole de Espargaró…