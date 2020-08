Durante muito do treino fora do Top 10, o português surgiu de repente no topo e acabou em terceiro…

“Taka” Nakagami não perdeu tempo e liderou o início do treino de MotoGP, seguido de Dovizioso, Miller e Pirro, as Ducati a mostrarem serviço muito rápido logo no arranque. Alex Rins aparecai em quarto seguido de Iker Lecuona e Espargaró na KTM com Petrucci e Binder a seguir e Oliveira nesta altura 14º.

Poucos minutos depois com Nakagami ainda a liderar as três Ducati na Honda da LCR, Viñales era já quinto e Oliveira aparecia no top 10. Mais algumas voltas e Mir veio intrometer a Suzuki entre as Ducati em terceiro, Espargaró ascendia a quinto e Quartararo era já sétimo…

Gradualmente, Mir ascende a mais rápido, e Binder é 4º mas baixaria para 7º, quando, a dois minutos do fim, Miguel Oliveira aparece no topo da tabela, mas por pouco tempo, pois logo a seguir Jack Miller vem para o topo com um tempo de 1:23.859.

Atrás Dovizioso sai largo na curva 4 mas fica em segundo, Miller vai mesmo permanecer à frente e Oliveira acaba o Treino Livre 1 em terceiro a 39 milésimas (!!), com todo o Top 10 a menos de meio segundo.

MotoGP, TL1, Top 1

1 43 J. Miller 1:23.859 2 4 A. Dovizioso +0,0044 30 T. Nakagami +0,091 5 36 J. Mir +0,102 6 21 F. Morbidelli +0,339 7 33 B. Binder +0,392 8 27 I. Lecuona +0,442 9 12 M. Viñales +0,465 10 20 F. Quartararo +0,522